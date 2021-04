Złoto dla Zastalu czy Stali? Wszyscy trenerzy PLK typują!

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

– Mam przed oczami 4. kwartą meczu w Izraelu, gdy Stal pękła pod agresywną obroną rywali i nie była w stanie sobie nic sensownego wykreować – trener Robert Witka był jednym z kilku szkoleniowców, którzy w typowaniu finałów PLK zwracali uwagę na nieudaną 4. kwartę w przegranym przez Arged BM Slam Stal niedzielnym finale FIBA Europe Cup z izraelskim Ironi Ness Ziona.



– Stal ma mocniejszy obwód, ale w ostatnim meczu w Izraelu było widać, że przy silniejszej obronie nie jest łatwo o wypracowanie sobie dobrej pozycji do rzutu za 3 punkty – dodał Jarosław Zawadka.



Doświadczenie w cenie



Udało nam się porozmawiać z wszystkimi 14 trenerami, którzy prowadzili w decydujących meczach sezonu drużyny z miejsc 3-16 w PLK. Zwycięzców finałowej serii wskazało 14 z nich, wyłamali się jedynie Artur Gronek i Matthias Zollner, chociaż szkoleniowiec Enea Astorii wyraził nadzieję na co najmniej 6 meczów finałowych, a Zollner szanse ocenił na 50-50.



13 z 14 trenerów wytypowało mistrzostwo Polski dla Enea Zastalu.



Jednym z elementów, w którym trenerzy dopatrywali się przewag zespołu Żana Tabaka było doświadczenie – zarówno z gier przeciwko silniejszym rywalom i przy napiętym terminarzu, a także jeżeli chodzi o pojedynczych graczy.



– Wydaje mi się, że Łukasz Koszarek będzie miał dobrą serię – w Stali brakuje takiego klasycznego rozgrywającego, poza tym to jest czas weteranów, a „Koszar” na pewno będzie chciał zdobyć kolejne złoto. Łukasz na pewno nie jest może demonem atletyzmu i na pewno przeciwko niemu będą stosowane pewne izolacje, ale myślę, że da sobie radę, jest mądrym graczem, będzie bronił głową, a trener Tabak będzie też miał przygotowany plan „B”, albo nawet „C” – ocenił Robert Skibniewski.



Na rolę i znaczenie 37-letniego kapitana Zastalu zwracali uwagę również David Dedek i Oliver Vidin.

– Kluczowym elementem będzie ich przygotowanie fizyczne, a także przyzwyczajenie do gry przy dużym natężeniu meczów. Zastal ma także więcej zawodników z doświadczeniem w finałach – choćby lata występów w nich Łukasza Koszarka, który tyle razy pokazał, dlaczego jest Koszarkiem. To jest przewagą dla drużyny z Zielonej Góry – powiedział trener zespołu z Lublina.

– W Stali jest wielu graczy, którzy nie grali do tej pory na tak wysokim poziomie. Zobaczymy, czy ich to zmobilizuje, czy może zamknie trochę ich możliwości – zauważył z kolei Przemysław Frasunkiewicz.



Strefa niestraszna