Zastal 2020 czy Zastal 2015? Triumf analityki!

Jakiś czas temu Amerykanie żyli debatą, który zespół był lepszy: Chicago Bulls ’96 czy Golden State Warriors ’16 (lub ’17)? Porównanie tych drużyn było karkołomnym zadaniem ze względu na dużą liczbę zmiennych. Inny styl gry, inne przepisy, inne podejście do koszykówki, inne podejście do zawodowego sportu (co widać w “The Last Dance”), inne tempo gry – 20 lat różnicy w rozwoju świadomości graczy, ale również trenerów i całych sztabów na temat wygrywania meczów.

W polskiej części koszykarskiego Internetu mieliśmy małą, ale pod wieloma względami podobną dyskusję. Cofniemy się zatem o kilka lat.

Świetny team z 2020

Zastal to obecnie sportowo najlepszy zespół w Polsce. Nie jest to kontrowersyjne zdanie. Grzesiek Szybieniecki ostatnio również miał ich w swoim rankingu sił (TUTAJ>>) na samym szczycie i wszyscy się zgadzają, że chwilowo nikt nie jest nawet blisko tej ekipy.

W tym sezonie w PLK podopieczni Żana Tabaka wygrali 14 z 16 meczów oraz 6 z 12 w VTB. Na krajowym podwórku w każdym meczu są lepsi od rywali o średnio 16.8 punktu na mecz.

Od 2003 roku w sezonie regularnym żadna drużyna nie była pod tym względem lepsza niż Zastal 2020/21. Drugie miejsce zajmuje Śląsk Wrocław 2003/04, ze średnią 15 punktów rzucanych więcej niż rywale na mecz. Nawet ten legendarny Śląsk, który wygrał 38 z 39 meczów w całym sezonie, pod względem okazałości wygranych, jest gorszy niż tegoroczny Zastal.

Tak dobra pierwsza połowa sezonu pozwala postawić pytanie: czy to najlepszy zespół, jaki był zbudowany w Zielonej Górze od momentu powrotu do ekstraklasy?

Zastal 2020/21 vs 2015/16