Zaskakujący sezon Śląska – sporo plusów i mały znak zapytania

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty i wygrywaj nagrody w Fantasy Lidze! >>

Nieoczekiwany faworyt

Śląsk w tym momencie jest bezsprzecznie drużyną należącą do czołówki PLK – bilans 14-6 (taki sam jak Pszczółka Start Lublin) to drugi najlepszy wynik w lidze. Do tego wrocławianie mają drugi najlepszy +/- w PLK, który wynosi +126. Właściwie tylko wielka katastrofa mogłaby pozbawić zespół prowadzony przez Olivera Vidina miejsca w play-off.

Tak wysokie miejsce w tabeli jest jednak pewnym zaskoczeniem – przed sezonem raczej mało kto postawiłby pieniądze na Śląsk w pierwszej czwórce, a wiele wskazuje na to, że sezon regularny właśnie tam zakończą wrocławianie. Wrocławianie grają dobrze i bardzo regularnie co sprawia, że można ich traktować jako faworytów w większości pojedynków. Czy Śląsk to na teraz 3-4 siła ligi? Myślę, że jak najbardziej.

Powolutku…