Żan Tabak – szybkie tempo pod kontrolą

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

– Większość tutejszych zespołów swoim stylem obrony zachęca rywali do rzucania z dystansu, gdyż koncentrują się przede wszystkim na obronie pola 3 sekund. W polskiej lidze przynosi to sukcesy, gdyż nie ma tu wystarczająco wielu graczy, którzy mogą wygrywać mecze zza linii 3 punktów. Defensywy rywali właśnie na to liczą i dlatego tak postępują – ocenia trener Żan Tabak.

– Dodatkowo większość najlepszych graczy w lidze to są zawodnicy, którzy chętnie atakują strefę podkoszową. Taka właśnie mentalność dominuje w PLK. Zatem trenerzy dostosowują się do tego i grają obronę, która koncentruje się głównie na obronie obręczy. Jeżeli nie trafiasz z dystansu, to przegrywasz – dodaje.

– Dlatego też my przy podpisywaniu graczy koncentrowaliśmy się na tym, by nasi gracze byli dobrymi strzelcami z dystansu. Dzięki temu mamy lepszą równowagę w grze, gdyż oprócz tego także atakujemy kosz, jak również wykonujemy najwięcej akcji typu „post up” – kończy wypowiedź w tej kwestii Tabak.