Z pamiętnika Stingera: Eminem a polska koszykówka

– Dobry wieczór. Czy pan Stinger? Nazywam się Janusz Jasiński i chciałbym z panem porozmawiać – tak zakończyłem pierwszy sezon „Pamiętników” i nadszedł w końcu czas powrócić do fabuły serialu skautingowego z wydarzeń w Zielonej Górze i okolicach. Nawet jeżeli po drodze wyemitowaliśmy już sporo innych odcinków. Zanim jednak do tego doszło…

Falstart

Gdy Zastal Zielona Góra po wieloletniej przerwie powrócił do PLK w 2010 roku, od razu słychać było, że jest to klub, który ma potencjał organizacyjny, by pomału rozpychać się w gronie najlepszych drużyn w Polsce. Od razu zatem wpisałem go do tabelki „pod obserwację”, gdyż jeszcze wtedy moje marzenia skautingowe nie były odłożone na półkę.

Wydarzenia przyspieszyły, gdy w lutym 2011 roku Tomasz Jankowski zastąpił na stanowisku pierwszego trenera Tomasza Herkta. Osoba „Jankesa” już w moich wspominkach się przewijała, gdyż pozostawaliśmy w regularnym kontakcie, który od tego momentu jeszcze się zacieśnił. Powstał ramowy plan, także po rozmowach z ówczesnym prezesem Rafałem Czarkowskim, że mógłbym pomagać szkoleniowcowi przy budowie składu na sezon 2011/2012.