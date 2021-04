Wojciech Kamiński: Trzeba ufać zawodnikom

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

Wojciech Malinowski: Rewelacyjne 2. miejsce w rundzie zasadniczej, bilans 21 zwycięstw i 9 porażek. Legia Warszawa była niewątpliwie największym pozytywnym zaskoczeniem sezonu zasadniczego. Jak udało się tego dokonać?

Wojciech Kamiński: Na pewno dobrze dobraliśmy skład i to nie tylko w pierwszej części sezonu, gdy mieliśmy Michała Sokołowskiego i Justina Bibbinsa. Po odejściu „Sokoła” do Włoch wygraliśmy w Lublinie, a także odnieśliśmy kilka ważnych zwycięstw we własnej hali. Z kolei później, gdy odszedł Bibbins, to być może 2. runda była mniej udana w naszym wykonaniu, ale częściowo na pewno wynikało to z tego, że mieliśmy dużo więcej spotkań wyjazdowych.

W trakcie sezonu były też mecze, gdy korzystaliśmy na kłopotach rywali – jedna z drużyn grała z nami bez rozgrywającego, a kolejne też miały swoje problemy. My też jednak mieliśmy kłopoty – kontuzje Watsona, Karolaka, na początku sezonu też Morrisa.

Cieszę się, że ci zawodnicy, którzy u nas byli i dostawali swoją szansę, to każdy z nich czerpał, jak najwięcej. To jest udany sezon dla nas, jako drużyny, ale także dla poszczególnych zawodników, którzy pokazali, że potrafią się bić. Szczególnie dotyczy to Polaków, gdyż w przypadku obcokrajowców to trochę inaczej wyglądało. Jednak Polacy, często wcześniej niedoceniani i mniej wykorzystywani w innych klubach, u nas dobrze się spisywali.

Wygrywaliście sporo meczów „na styku”, często też, jak Pan wspomniał, Legia potrafiła wykorzystywać problemy innych. Da się znaleźć jakiś element, który był najbardziej stały w waszej grze? Statystyki pokazują na przykład, że byliście bardzo solidnym zespołem w defensywie.