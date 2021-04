Trefl – od Kolendy do Gruszeckiego (oceny za playoff)

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

Oceniamy zespół z Sopotu za serię ćwierćfinałową, przegraną 1:3 ze Śląskiem Wrocław. Noty z przedziału 1-10. Podsumujemy w ten sposób występy wszystkich uczestników playoff.

Łukasz Kolenda – 8

Mimo że w ostatnim meczu może nie błysnął skutecznością, to jednak Trefl bez niego w ataku wyglądał słabiutko – sopocianie z Łukaszem na parkiecie zdobywali 22 punkty na 100 posiadań więcej niż bez niego (koszmarne 84,6 na 100 posiadań). To właśnie Kolenda trafił najważniejsze rzuty w jedynym wygranym meczu przez Trefla w tej serii i to on zaprezentował się najlepiej we Wrocławiu.

Zdarzało nam się krytykować Łukasza, natomiast w tej serii grał po prostu bardzo dobrze, co trzeba docenić. To był dopiero jego debiut w play off i zdecydowanie dał radę, a wydaje się, że być może jeszcze zbyt mało odpowiedzialności zostało wrzucone na jego barki, zwłaszcza kiedy zobaczymy ile rzutów oddał w końcówkach Nikola Radicević..

Dominik Olejniczak – 8