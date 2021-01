Tak hartuje się Stal – gdzie jest sufit w Ostrowie?

– Jestem taką osobą, że gdybym nie spróbował, to bym miał do siebie pretensje i mógłbym sobie tylko pluć w brodę, że tego nie zrobiłem – mówi Marcel Ponitka o swoich przenosinach do Parmy Perm. W sobotę, 23 stycznia rozegrał swój ostatni mecz w barwach Enea Zastalu Zielona Góra.