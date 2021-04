Szubi analizuje: Dlaczego Zastal wygrał mecz nr 1?

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

Enea Zastal wygrał pierwszy mecz finału z Arged BM Slam Stalą 89:75, chociaż w pierwszej połowie dominował zespół z Ostrowa, który na przerwę zszedł przy prowadzeniu 44:35.

– Stal zaczęła bardzo dobrze spotkanie. Starała się grać dużo pod koszem, dużo było akcji na Josipa Sobina, który świetnie sobie radził w akcjach przeciwko Geoffreyowi Groselle’owi. Myślę, że chcieli tym też zmęczyć Amerykanina, starali się, by musiał on pracować i w obronie i w ataku, by potem nie był tak skuteczny. Takie akcje mieli też Trey Kell i Chris Smith – komentuje dla PolskiKosz Premium Krzysztof Szubarga.

Były reprezentant Polski nie był też zaskoczony faktem, że Chorwat był w stanie w akcjach 1 na 1 ogrywać środkowego Zastalu.

– Sobin, gdy przyjechał do Anwilu Włocławek, to świetnie grał 1 na 1. Teraz pokazał właśnie swoją grę sprzed 2-3 lat i wydaje mi się, że Stal będzie to dalej wykorzystywać. W 2. połowie też próbowali zagrać do niego piłkę, ale Zastal był już znaczniej agresywniejszy, mocniej odcinali na „low post” i piłka do Chorwata już nie dochodziła – ocenia były reprezentant Polski.

Jakie inne elementy zespół z Ostrowa Wielkopolskiego wykonywał w 1. połowie dobrze, że wygrał ją różnicą 9 punktów?