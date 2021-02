Krzysztof Sulima w Zastalu – kto wygrał, a kto przegrał?

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

Włocławek niezdobyty

To nie było udane półtora roku Krzysztofa Sulimy we Włocławku, ale trzeba przyznać, że nie do końca jest to jego wina. Kolejni włocławscy trenerzy z uporem maniaka ustawiali „Żubra” na pozycji numer 4 i wyganiali go na obwód. Sulima potrafi trafić z dystansu, ale nie jest to jego gra, to przecież oczywiste.

Ostatecznie Krzysztof grał mało, a jego rola była marginalna. Nawet jak wydawało się, że przed tym sezonem coś się zmieni (dobre mecze podczas okresu przygotowawczego), to w trakcie sezonu i tak zdarzały się mecze z pustym przebiegiem (z 4 minutami czy zerowym dorobkiem punktowym).

We Włocławku nie było na Sulimę pomysłu, choć może trochę się to zmieniło po przyjściu trenera Przemysława Frasunkiewicza. Jednak mimo kilku nowych obiektów w gablocie, sympatii kibiców, koszykarsko Krzysztof pobytu na Kujawach do udanych raczej zaliczyć nie może.

Anwil odchudza listę płac