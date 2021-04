Start – od Laksy do Łączyńskiego i Searcy’ego (oceny za playoff)

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

Oceniamy zespół z Lublina za serię ćwierćfinałową, przegraną 1:3 ze Stalą Ostrów. Noty z przedziału 1-10. Podsumujemy w ten sposób występy wszystkich uczestników playoff.

Martins Laksa – 7.5

Łotysz spełnił oczekiwania w playoffach. Trafiał 43 proc. za 3, czyli lepiej niż w sezonie regularnym, do tego dołożył 13 punktów na mecz. Robił to, co wychodzi mu najlepiej. Nie były to spotkania w stylu Chase Simona i występy Laksy nie miały takiego przełożenia na ostateczny wynik jak w przypadku Amerykanina, szczególnie uwzględniając net rating.

Był motorem napędowym w trakcie jedynego wygranego meczu Startu w tej serii.

David Dedek – 6.5