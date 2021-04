Sezon przegapionej szansy – trudne lato Trefla

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

19 zwycięstw, 5. miejsce po sezonie zasadniczym i pierwszy awans do play off od 2015 roku – w wielu przypadkach powinno być to uznane za udany sezon. Od zakończonej przegraną 1-3 ćwierćfinałowej serii ze Śląskiem Wrocław zwrot „stracona szansa” siedzi mi jednak w głowie znacznie mocniej, niż jakiekolwiek słowa, które miałyby chwalić koszykarzy, trenerów i działaczy Trefla Sopot za wyniki w obecnym sezonie.

Pisząc o straconej szansie nie mam nawet na myśli faktu, że Śląsk Wrocław był w zasięgu sopockiej drużyny – chociaż był, co pokazały choćby dwa wygrane przez niego mecze w sezonie regularnym. Raczej o korzystnych okolicznościach, których długo w Treflu nie było i które równie długo mogą już nie wystąpić.

Okazyjny budżet

Chociaż w Energa Basket Lidze klubów nie ogranicza znane z NBA „Salary cup”, to przypadek Trefla bardzo mi przykłady zza oceanu przypomina. Dzięki szeregowi dobrych decyzji w Sopocie udało się bowiem zgromadzić koszykarzy lepszych, niż wskazywałby na to klubowy budżet, który na oko można ocenić na środek ligowej tabeli, daleko za najbogatszymi ligowymi rywalami. Raczej Indiana Pacers, a nie Los Angeles Lakers.

Długoletnie umowy Łukasza i Michała Kolendów, a także znakomita decyzja o pozyskaniu latem ubiegłego roku Dominika Olejniczaka – co łączy tych koszykarzy? Strzelam, że wszyscy oni w play off wchodzili na kontraktach opiewających poniżej ich rynkowej wartości, co dobrze świadczy o osobach zarządzających klubem.

Korzystne dla zespołu umowy mają jednak to do siebie, że kiedyś się kończą. Nawet najbogatsze zespoły w NBA mają wtedy dylemat, kto zasługuje na podwyżki i dla kogo warto wejść w strefę „podatku od luksusu”, a z kim trzeba się pożegnać i poszukać w jego miejsce tańszych zmienników.

Podatkiem od luksusu nie będzie trzeba sobie zawracać głowy w Sopocie, podatków w Polsce mamy jednak na tyle dużo, że jest to niewielkim pocieszeniem, gdy do klubu wirtualnie zapukają agenci wspomnianej trójki graczy. Z dużym prawdopodobieństwem można napisać, że przedłużenie choćby jednego z wymienionych zawodników byłoby wielkim i mocno niespodziewanym sukcesem Trefla.