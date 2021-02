Rolands Freimanis – wysoki koszmar każdej obrony

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

Podkoszowy ze znakomitym rzutem z dystansu – to już nie marzenia, ale wymagania coraz większej liczby trenerów w zawodowym baskecie. Ma to jednak bardzo mocne uzasadnienie.

– Na pewno znacząco ułatwia to grę, gdyż rozciąga mocno obronę. Jeżeli każdy może rzucić za 3 punkty, to stwarza to duże problemy rywalom, gdyż ci muszą w jakimś miejscu odpuścić i właśnie tam będzie więcej miejsca – tłumaczy Łukasz Koszarek, rozgrywający Enea Zastalu i reprezentacji Polski.

Przed rokiem w Zastalu minutami na pozycji środkowego dzielili się Amerykanin Drew Gordon i Chorwat Ivica Radić, których tylko okazjonalnie wspomagał Tony Meier, jedyny z tej trójki zawodnik, który groził trafieniem z dystansu. Najczęściej występował on jednak na pozycji silnego skrzydłowego.

Latem trener Żan Tabak ewidentnie chciał gracza na pozycję 4/5, który może razić celnymi rzutami za 3. Z powodów rodzinnych tylko przez chwilę w Zielonej Górze zabawił Belg Maxime De Zeeuw, który po kilku tygodniach odnalazł się w izraelskim Hapoel Holon, gdzie zresztą gra dobrze i trafia zza linii 6,75 metra ze skutecznością powyżej 40 procent.

O doświadczonym reprezentancie Belgii nikt już jednak w Zastalu nie pamięta, gdyż zastąpił go Rolands Freimanis, który regularnie ćwiczy czujność i organizację w obronie rywali.

Kręta droga do Polski

Chociaż z Łotwy do Polski nie jest daleko, to w zawodowej karierze Freimanisowi prawie 10 lat zajęło podpisanie kontraktu w PLK, a w międzyczasie zwiedził praktycznie wszystkie liczące się ligi w Europie.