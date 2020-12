Rok 2020 w polskiej koszykówce – nietypowe historie!

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty i graj w Fantasy Lidze! >>

Cierpliwość

Jak stwierdzi Piotr Szmidt, znany również jako Ten Typ Mes, rok 2020 to opowieść o cierpliwości. Można to również śmiało podpiąć pod koszykówkę. Ponad 5 miesięcy bez basketu, brak playoffów, fatalny superpuchar oraz słaby początek sezonu. Dodatkowo afer, długi i oświadczenia, o których wczoraj pisał Grzesiek Szybieniecki. W 2020 potrzebne były duże pokłady cierpliwości w stosunku do zmieniającej się rzeczywistości, ale również polskiej koszykówki.

Trójki

Rok 2020 był rekordowy pod względem liczby oddanych trójek. PLK przez ostatnie 4 sezony śrubuje rekordy i pierwszy raz, od kiedy mamy dane, przebił poziom 25 prób na mecz. W 2020 licznik zatrzymał się na 26.3 rzutach za 3 punkty, co jest wynikiem lepszym o 0.5 rzutu w porównaniu z poprzednim rokiem i o 2.5 – z 2018.

Liga Mistrzów Anwilu