Rok 2020 w polskiej koszykówce – co zapamiętamy?

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty i graj w Fantasy Lidze! >>

Żan Tabak terroryzuje ligę

Dawno w PLK nie było tak dominującego zespołu w sezonie regularnym jak Stelmet i teraz Zastal trenera Żana Tabaka. Szkoleniowiec zielonogórzan wyciska maksa ze swojego składu, który w obu przypadkach został zbudowany z głową i sporym wyczuciem – tutaj wielkie brawo i ukłony.

Trener Tabak wprowadził do PLK nową jakość – intensywność gry, agresja w obronie, płynność w ataku – naprawdę nie przypominam sobie drużyny, która grałaby tak stabilnie przez cały sezon i w każdym spotkaniu. Dla Zastalu nie ma meczu mniej ważnego, nie ma nawet posiadania mniej ważnego, a to ogromna zasługa motywacji trenera i jego zrozumienia z zawodnikami.

Nie ma wątpliwości, że to właśnie Chorwat jest najważniejsza postacią w tym klubie. Zielonogórzanie w tym momencie są bezdyskusyjnym faworytem do złota w PLK i zespołem z szansami na playoffy w mocnej lidze VTB – to by było coś. Jestem pewny, że Tabaka będziemy wspominać przez lata, tak jak to ma miejsce teraz z Saso Filipovskim.

Konflikty i oświadczenia