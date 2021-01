Reprezentacja Polski – kogo bierzemy do dwunastki?

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty i wygrywaj nagrody w Fantasy Lidze! >>

Trener Mike Taylor w poprzednim tygodniu podał 24-osobowy skład, z którego wybierze dwunastkę meczową na lutowe spotkania reprezentacji z Hiszpanią i Rumunią. Tym razem to my będziemy gospodarzem fibowskiej bańki – w Gliwicach (19 i 21 lutego) rozegrana zostanie ostatnia tura meczów eliminacyjnych do Eurobasketu z grupy A.

Przejmijmy rolę selekcjonera od Mike’a Taylora – kogo my wybieramy?

Rozgrywający