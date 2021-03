Ranking z Synergy: Rewelacyjny Olejniczak, Groselle z MVP?

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

Trudność w ocenie

Patrząc na to, jak wygląda gra zespołów czy poszczególnych zawodników, skupiamy się oczywiście na tym, co dzieje się w ataku i obronie. Atak jest dość łatwy do opisania, szczególnie gdy patrzymy na indywidualne występy graczy. Mamy dostęp do arkusza statystycznego, wiemy ile punktów zdobył konkretny zawodnik, na jakiej skuteczności i jakiej wartości były rzuty. Jeśli nie zabraknie nam determinacji, to dowiemy się też skąd oddana była każda próba. Gorzej jest z obroną, która w podstawowych statystykach nie ma swoich odpowiedników realnie oddających pracę w defensywie.

Nie ma ogólnie dostępnego, jednego wskaźnika, który jednoznacznie stwierdziłby, jacy koszykarze przynoszą zespołowi w ataku więcej niż oddają w obronie. Często na podstawie testu oka staramy się orzec kto jest plusowy, a kto minusowy, ale taka ocena często jest subiektywna oraz umyka jej wiele szczegółów. W tym miejscu dobrym narzędziem do oceny zawodników jest Synergy.

Synergy

Synergy nie jest idealną platformą, ale ma swoje założenia w ramach, których jesteśmy w stanie osądzić kto jest bardziej a kto mniej przydatny na parkiecie oraz który z koszykarzy nie najlepiej spisuje się w defensywie. Program ten nie uwzględnia faktu, że koszykówka to gra zespołowa i oceniane są przede wszystkim umiejętności indywidualne oraz efektywność w konkretnych sytuacjach, a nie to czy dany gracz rozumie co dzieje się w obronie, potrafi udzielić pomocy koledze co później przekłada się na to, że cała drużyna wygląda dobrze w defensywie, a nie tylko jeden koszykarz.

Obronę jest bardzo ciężko przenieść do arkusza statystycznego i często tylko sami trenerzy wiedzą, czy konkretne zachowanie koszykarza było błędem w obronie, czy taki był plan sztabu szkoleniowego przed meczem. Przy użyciu tej platformy możemy jednak spojrzeć na to, kto był najbardziej przydatny i jacy zawodnicy wyrastają na faworytów do nagrody MVP.

Synergy pokazuje, ile punktów na posiadanie zdobywa konkretny gracz w sytuacjach wyszczególnionych przez tę platformę (spot up, post up, tranzycja, ścięcia, izolacje, akcje off screen, kozłujący/rolujący w pnr) oraz jak efektywny jest po zsumowaniu wszystkich posiadań. Sytuacja wygląda identycznie w obronie i ataku. Pod uwagę brałem graczy, którzy zanotowali co najmniej 100 posiadań ofensywnych w sezonie 2020/21.

Jakie są wnioski?