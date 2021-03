Ranking sił PLK: Legia i Stal na podium, King i Start w dół

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

1. Enea Zastal Zielona Góra (bilans 26-2)

„Od naszego poprzedniego rankingu Zastal wygrał wszystkie 6 meczów” napisaliśmy pod koniec stycznia i teraz wypada to tylko powtórzyć – chociaż tym razem ligowych spotkań było 5, a nie 6, możemy jednak ewentualnie doliczyć 3 wygrane w Pucharze Polski. Nawet po licznych zmianach w składzie, związanych ze sprzedażą do CSKA Moskwa Duńczyka Gabriela Lundberga, zielonogórski zespół jest o kilka długości przed przeciwnikami, szczególnie gdy, tak jak ostatnio, mierzy się z zespołami z dołu tabeli (Polpharma, Arka, Anwil).

Rywali do zatrzymania Zastalu na horyzoncie specjalnie nie widać, a na pewno nie w serii play off, gdy na ich obronę, intensywność i świetnie zorganizowany atak trzeba znaleźć sposób w kilku meczach z rzędu. Problemem drużyny Żana Tabaka może być napięty terminarz i kontuzja Greka Nikosa Pappasa, ale klub pracuje już nad zastąpieniem go i rozważa sprowadzenie Jabariego Hindsa z HydroTrucka.

2) Legia Warszawa (bilans 19-8)