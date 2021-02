Ranking sił 1. ligi: Od Słupska do Kłodzka

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk (bilans 19-3), poprzednio miejsce 2.

Zespół ze Słupska idzie przez sezon 2020/21 jak burza – już 19 zwycięstw w 22 meczach, przy tym 0 porażek we własnej hali taki rezultat musi być szacunek. W ostatnich tygodniach słupszczanie do składu dodali (od razu świetnego) Jakuba Musiała oraz Mikołaja Kurpisza, który już w poprzednich latach pokazał się dobrze w niższej lidze. W ostatnich 5 meczach pokonali wysoko mierzące Dziki Warszawa, bardzo mocny zespół z Wałbrzycha oraz WKK Wrocław odrabiając 15-punktową stratę. W tym momencie są głównym faworytem do awansu.

WKK Wrocław (bilans 17-5), poprzednio miejsce 3.