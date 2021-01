Ranking płatników PLK – od Kinga do Zastalu

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty i wygrywaj nagrody w Fantasy Lidze! >>

Niedawne zamieszanie związane z odejściem Ivana Almeidy z Anwilu Włocławek po raz kolejny postawiło na świeczniku kwestię regularności i terminowości w wypłacaniu pensji przez polskie kluby. Związane z tym kwestie należą do najbardziej ukrywanych, dlatego też tak naprawdę nigdy nie dowiemy się ze stuprocentową pewnością, jak było naprawdę. Czy to włocławski zespół przekonał swoją największą gwiazdę do pozostania w zespole i w ekspresowym tempie uregulował zaległości, czy też sam Almeida nie miał prawnych podstaw do rozwiązania kontraktu z winy klubu? Nawet jeżeli na początku twierdził, że było inaczej.

Zapisy w poszczególnych umowach potrafią być w kwestiach finansowych bardzo zróżnicowane. Kluby mają swoje wersje kontraktów, które stosują od lat, ale takie mają również zawodnicy.

Zespoły mają także przyjęte założenia dotyczące „bufora” pozwalającego im spóźnić się z wypłatami, ale takie mają również gracze. Na końcu tak naprawdę wszystko jest przedmiotem negocjacji i siły argumentów obu stron.

Wspomniane „bufory”, które zapewniają bezpieczeństwo klubowi, nawet jeżeli nie płaci na czas, można podzielić na 3 stopnie: