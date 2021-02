Pucharowe obserwacje – 10 wniosków po Lublinie

– Rano mamy szkołę, po południu idziemy do klubu, zaczynamy od siłowni, potem jest trening indywidualny, a potem z zespołem; czasami zaczynam o 15, a kończę o 21. W tej kwestii to duża różnica w porównaniu z Polską – mówi niespełna 19-letni Nikodem Czoska, który w 2018 roku jako 16-latek wyjechał do Włoch i trenuje w Stella Azzurra Rzym.