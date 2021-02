Puchar za kulisami: Z sędziami nie wygrasz!

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

29 minut, 20 punktów, 4 asysty i 1 strata – tak przedstawiają się statystyki Gabriela Lundberga za mecz z Asseco Arką, który Enea Zastal zgodnie z oczekiwaniami pewnie wygrał (90:68).

Jak na kogoś, kto za kilka dni dołączy do CSKA Moskwa i podpisze kontrakt swojego życia (chociaż życzę mu jeszcze lepszych), to Duńczyk zagrał znakomicie. Mnie najbardziej rzuciło się w oczy to, jak dynamicznie wykańczał akcje w strefie podkoszowej i nie bał się szukać kontaktu z rywalem.

Zbliżająca się sprzedaż Lundberga wygląda na rekordową w historii PLK. W sezonie 2007/2008 Anwil Włocławek zarobił około 200 tysięcy dolarów na sprzedaży Gerroda Hendersona do ukraińskiego Azowmaszu Mariupol, a w tym samym okresie Thomas van der Spiegel odszedł z Prokomu Trefla Sopot właśnie do CSKA.

Rosyjski zespół bezpośrednio jednak za niego nie zapłacił – zyskiem drużyny z Trójmiasta było zejście z bardzo wysokiego kontraktu Belga, a także pozyskanie Senegalczyka Pape Sowa, za którego wykup, nieprzekraczający 100 tysięcy dolarów, zapłacił właśnie rosyjski potentat. 120 tysięcy dolarów uzyskał z kolei klub z Gdyni (już po rozwodzie w Trójmieście), gdy w styczniu 2012 roku Oliver Lafayette przeniósł się do Efesu Stambuł.

Wzmocniony o 300 tysięcy dolarów Zastal, chociaż wczoraj w godzinach wieczornych słyszałem również opcję z taką samą sumą, ale w euro, raczej nie będzie w stanie za to pobić rekordu wykupu zawodnika do polskiej ligi. Należy on do Prokomu Trefla, a ustanowiono go latem 2007 roku, gdy do Sopotu przyjechał sam Milan Gurović. Za znakomitego serbskiego strzelca zapłacono Crvenej Zveździe sumę określoną mi enigmatycznie jako „pięciozerową”. Ach te tajemnice handlowe.

