Puchar za kulisami – stworzony do niespodzianek

Mocniejsze kluby nie chcą mu zaufać, a tymczasem Jabarie Hinds właśnie ratuje ekstraklasę dla Radomia. Co wydarzyło się w poniedziałek we Wrocławiu i na co stać Amerykanina? Grę leworęcznego strzelca analizujemy wspólnie z trenerem HydroTrucka, Robertem Witką.