PLK za kulisami: Żony wkraczają do gry

Mistrz Polski, mistrz powrotów do Polski i mistrz powrotów do formy. Karierę w wieku 36 lat zakończył właśnie amerykański skrzydłowy Quinton Hosley, jedna z największych gwiazd polskich parkietów ostatniej dekady. Wspominają go m.in. Igor Milicić, Ivan Almeida i Adam Hrycaniuk.