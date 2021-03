PLK za kulisami: Trefl ma czwórkę w kieszeni

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

Nie będzie przesadą, jak napiszę, że na piątek 12 marca czekają wszyscy fani basketu w Polsce. Cała koszykarska brać zastanawia się, co też wydarzy się w Zielonej Górze i czy Zastalowi uda się zgłosić, do którejkolwiek z lig, Amerykanina Adama Smitha – według greckich dziennikarzy wykupionego z tamtejszego Ionikosu.

W cieniu dyskusji o zakulisowych działaniach zielonogórskiego klubu gdzieś wszystkim umyka to, co wydarzy się 16 i 17 marca. Wtedy to Zastal najpierw ma zagrać u siebie w lidze VTB z estońskim BC Kalev/Cramo Tallin, a 24 godziny później w Ostrowie Wielkopolskim czekać na niego będzie Arged BM Slam Stal — z dużym prawdopodobieństwem żądna rewanżu za klęskę w Pucharze Polski i dodatkowo wciąż z szansami na zajęcie miejsc 2-3 po sezonie regularnym.

Dawno, dawno temu mieliśmy sytuacje, że zespoły rozgrywały mecze dzień po dniu w fazie play off i jakoś sobie z tym radziły. Nikt jednak nie był tak odważny, by w ciągu 24 godzin rozegrać dwa spotkania, po jednym u siebie i na wyjeździe.

– Co do priorytetów, to ja nie umiem w ten sposób postępować. Szczerze nie wiem, w jaki sposób jedne rozgrywki mógłbym traktować poważniej od innych. Dla mnie wszystkie treningi są tak samo ważne, podobnie jest z meczami. Staram się zwyciężyć w każdym z nich – powiedział we wrześniowym wywiadzie dla naszego portalu trener Żan Tabak.