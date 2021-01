PLK za kulisami: Snajperzy po sylwestrze

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty i graj w Fantasy Lidze! >>

Cztery mecze, cztery zwycięstwa – pierwsze tygodnie pracy Igora Milicicia w Ostrowie Wielkopolskim przebiegają wyjątkowo sprawnie. O ile wcześniejsze wygrane nad drużynami z dołu tabeli można było potraktować jako planowe, to sobotnia wygrana w Lublinie różnicą 20 punktów (82:62) to już nie przelewki.

Zaciekawiło mnie, czy seria zwycięstw zmieniła trochę koncepcje transferowe w zespole Arged BMSlam Stali w porównaniu do momentu, w którym nowy szkoleniowiec rozpoczynał pracę.

– Nie działamy pod wpływem wyników, ale pod wpływem naszej gry i tego, co chcemy w niej poprawić, czy to teraz, czy w przyszłości. Nie jesteśmy w pośpiechu, cały czas analizujemy rynek zawodników – odpowiedział trener Milicić, gdy udało się nam chwilę porozmawiać w drodze powrotnej drużyny z meczu w Lublinie.

Z wypowiedzi szkoleniowca Stali wywnioskowałem również, że poszukiwania nowych graczy to pracochłonne zajęcie. Milicić nie chciał co prawda powiedzieć, ile średnio spał godzin na dobę w minionym tygodniu, ale przyznał, że wykasował prawie 50 gigabajtów materiału wideo z akcjami potencjalnych kandydatów do gry w jego zespole. Obejrzenie tego, nawet w oszczędnych czasowo klipach dostępnych w Synergy Sports, musiało sporo godzin zająć.