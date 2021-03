PLK za kulisami: Playoff z wirusem

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

Chociaż rozpoczęty pod koniec sierpnia sezon Energa Basket Ligi udało się przeprowadzić do tej pory w miarę sprawnie, to dokończenie go w erze CoVid-19 przypominać będzie balansowanie po linie. I to zawieszonej raczej wysoko.

W momencie pisania poniższego tekstu w piątek rano, zarówno King, jak i Legia z niecierpliwością czekają na wytyczne ze strony ligi. Związane jest to z sytuacją w drużynie szczecińskiej, w której koronawirus przyplątał się akurat na koniec sezonu zasadniczego. Część zespołu jest w tym momencie na kwarantannie, a najwcześniej opuszczą ją 26 marca.

Niby wydaje się to niedługo…ale przecież już w najbliższą niedzielę, 21 marca, King (bilans 17-12) ma zagrać kluczowy dla górnej części tabeli mecz w Warszawie z Legią (20-9), a start fazy play off zaplanowano na 27 marca. Czyli w dniu, w którym kilku graczy szczecińskiego zespołu wciąż jeszcze może przebywać na kwarantannie.