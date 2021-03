PLK za kulisami: Nogi z Cukru

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

Trenerowi Żanowi Tabakowi to jednak do końca nie można ufać. Po wszystkich wypowiedziach z ostatnich dni w stylu „budujemy zespół od nowa” i „to dla nas nowy okres przygotowawczy”, Chorwat i jego zespół zupełnie tym słowom zaprzeczyli. W niedzielę Enea Zastal pokonał po bardzo dobrym meczu Chimki Moskwa 99:94 i w tabeli ligi VTB zrównał się liczbą zwycięstw (11) z Lokomotiwem Kubań i CSKA Moskwa. Niesamowite.

Można pisać o osłabieniach w rosyjskim zespole, ale wciąż na rozegraniu grał w nim Aleksiej Szwied, a pod koszem walczył Jordan Mickey. Ten pierwszy momentami łatwo, za łatwo zdobywał punkty po wejściach w strefę podkoszową, ale pomimo 34 punktów zdobytych w 24 rzutach, to rosyjski strzelec nie zdominował meczu aż tak, jak on potrafi.

Zastal wygrał, chociaż w Moskwie zagrał jeszcze bez Davida Brembly’ego i Nikosa Pappasa. Występy obu na swój sposób budzą zainteresowanie, a Grek dodatkowo je rozpalił swoimi popisami w wygranym 110:89 spotkaniu z Polpharmą. To, że potrafi zdobywać punkty na wiele sposobów, to wszyscy wiedzieliśmy. Takich asyst jednak na opakowaniu z przesyłką do Polski za to nie było i można się teraz zastanawiać, co pokaże Pappas więcej, gdy w końcu porządnie potrenuje z nowymi kolegami.

.

Przechytrzyć mistrza

W poniedziałkowym wywiadzie z Igorem Miliciciem spytałem się trenera Stali między innymi o to, czy jego zespół jest gotowy do rozbicia strefy 1-3-1, gdyby ktoś z rywali próbował go zaskoczyć systemem obrony, który on sam wprowadził na polskie parkiety.