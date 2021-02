PLK za kulisami: Loterie, narożniki i seniorzy

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

Gdyby przed tygodniem ktoś zaproponował graczom i trenerom z Zielonej Góry, że wygrają 3 z 4 etapów czekającego ich w ciągu 7 dni Tour de Pologne ze startem i metą w hali CRS, a także przystankami w Radomiu i Stargardzie, to zakładam, że taką propozycję uznaliby za jak najbardziej do przyjęcia.

Gdy jednak Zastalowi sensacyjnie udało się pokonać w miniony poniedziałek CSKA Moskwa, to otworzyła się droga do wygrania wszystkich 4 spotkań w ciągu 7 dni, co byłoby niesamowitym osiągnięciem na europejskich parkietach, gdzie takie natężenie spotkań wciąż jest jednak rzadkością.