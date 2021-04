PLK za Kulisami: Krzyk nie pomógł

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

– Załatw sobie płytę DVD z tym meczem, gdyż lepszego Jamel może w tym sezonie nie zagrać – napisałem do agenta Jamela Morrisa w październiku ubiegłego roku, tuż po zakończeniu meczu we Włocławku, w którym Amerykanin zdobył 26 punktów.

W trakcie kolejnych miesięcy obwodowy Legii udowodnił mi jednak, że bardzo się w tej opinii myliłem, a w playoffach jest nie tylko znakomity, ale też coraz lepszy. Czwartkowe 35 punktów w wygranym 84:72 spotkaniu ze Śląskiem Wrocław to jego nowy rekord sezonu. Morris już w ciągu pierwszych 4 minut zdobył 10 „oczek” i wcale na tym nie poprzestał.

– Początek był dla nas bardzo ważny. Nie tylko ja zacząłem mecz dobrze, ale też koledzy z zespołu trafiali, albo szukali mnie na dobrych pozycjach. W serii półfinałowej poznaliśmy halę, dzisiaj czuliśmy się w niej bardziej komfortowo i z naszego początku na pewno możemy być zadowoleni – powiedział „Kulisom” 29-letni Morris, którego pełną zakrętów karierę przedstawialiśmy na początku sezonu w obszernym wywiadzie TUTAJ >>

Rośnie kolonia

Jay Threatt, Jamel Morris, Mateusz Dziemba, Omari Gudul, Maciej Lampe – jak dobry byłby to zespół, gdyby złożyć takowy do gry w Energa Basket Lidze? Wszyscy ci koszykarze wyjechali w ostatnich dniach grać we Francji lub jak Morris wyjadą do niej w najbliższych dniach.