PLK za kulisami: Karuzela ruszyła z impetem

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

Koszykarze Arged BM Slam Stali w nocy wyruszyli w podróż do izraelskiego Tel-Awiwu, gdzie w piątek rozpoczną udział w finałowym turnieju z udziałem 4 najlepszych zespołów FIBA Europe Cup. Razem z zespołem pojechali oczywiście Jakub Garbacz i Jarosław Mokros, którzy kilkanaście godzin wcześniej, podczas konferencji prasowej w Arenie Ostrów, złożyli podpisy pod swoimi nowymi umowami.

Wydarzeniem jest oczywiście 2-letni kontrakt Jakuba Garbacza, który nie tylko w dużym wywiadzie dla naszego portalu (TUTAJ>>) zapowiadał wcześniej, że chce spróbować swoich sił w zagranicznej lidze. Co ciekawe, jak dopiero przed momentem sobie przypomniałem, zapowiadał też, że decyzje podejmie po sezonie.

Działacze Stali okazali się jednak bardzo przekonujący, co w tym przypadku oznacza oczywiście znaczącą podwyżkę dla samego zawodnika, który przecież w czasie dotychczasowej umowy awansował do reprezentacji Polski i głosami trenerów został wybrany najlepszym krajowym graczem PLK.

Znaczenie mogła mieć również duża determinacja, o której słychać w Ostrowie Wlkp. jeżeli chodzi o występy w Europie. Nowe zasady EuroCup wydają się trudne do osiągnięcia dla polskich zespołów, jednak to właśnie występy w tych rozgrywkach są podobno głównym celem Stali. W rozmowach z szefami ECA (Euroleague Commercial Assets) każdy argument się przyda, zatem ewentualna wygrana w Final Four w Tel-Awiwie, nawet jeżeli Europe Cup to rozgrywki organizowane przez konkurencję (FIBA), też mogłoby pomóc.

W kuluarach słychać również, że nowa umowa Garbacza pozostawia mu pewne furtki związane z wykupem go przez klub zagraniczny. Jednak mimo wszystko 27-letni strzelec wtorkową decyzją drogę do Europy nieco sobie skomplikował. To gra za granicą stała się w tym momencie dla niego planem „B”, chociaż po polskim graczu, z tak mocną pozycją na krajowym rynku można było oczekiwać, że przynajmniej na rok-dwa, gdy jest akurat w swoim „prime”, koncentracja na zagranicy miałaby swoje uzasadnienie. Praca w PLK zawsze i tak by na niego czekała.

Mocna zmiana