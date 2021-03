PLK za kulisami: Dwa światy i czarne serie

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

Dwa światy

Dawno, dawno temu, w czasach szaleństwa związanego z Reality Shows, w stacjach związanych z Polsatem emitowane były „Dwa Światy”. Gdyby podciągnąć to pod koszykówkę, to w jednym elemencie nazwę tego programu reprezentują trenerzy Żan Tabak i Przemysław Frasunkiewicz. Dotyczy to podejścia do zbiórek ofensywnych.

Uważni obserwatorzy meczów zielonogórskiego zespołu zapewne bowiem słyszą, jak podczas rzutów swoich zawodników Żan Tabak donośnym głosem krzyczy – „Rebound, rebound”, jego gracze mocno atakują ofensywną deskę i także w tym elemencie są najlepsi w lidze (zbierają w ataku 27% dostępnych piłek).

Z kolei w czasach pracy Przemysława Frasunkiewicza w Asseco Arce, to jego zespół zazwyczaj był na ostatnim miejscu w procentowej liczbie zbiórek w ataku (18% w obecnym sezonie) – ten polski szkoleniowiec woli, by jego zespół przede wszystkim zabezpieczył powrót do obrony.