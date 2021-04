Playoff za kulisami: Ulga po tragedii

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

– To był dopiero pierwszy, malutki krok do tego, żeby liczyć się w walce o zwycięstwo w tej serii. Nie ma euforii, jest co najwyżej ulga i skupiamy się na kolejnym meczu – powiedział „Kulisom” Łukasz Kolenda, godzinę po zakończeniu bardzo zaciętego spotkania ćwierćfinałowego numer 3, w którym Trefl Sopot po dogrywce pokonał Śląsk Wrocław 92:90.

21-letni rozgrywający miał w tej wygranej duży udział. To nie tylko kwestia statystyk (16 pkt, 5 as.), ale także momentów, w których pomagał zespołowi.

To była tragedia!

Takim momentem była przede wszystkim sytuacja z 4. kwarty, gdy w ciągu 2 minut i 45 sekund Śląsk zanotował serię 13:0, odwracając wynik meczu z 63:75 na 76:75.

Zapis akcji Trefla z tego fragmentu wygląda następująco – strata Nuniego Omota, błąd 8 sekund, niecelny rzut za 3 Nikoli Radicevicia (a jak), niecelny rzut za 3 Nikoli Radicevicia (a co sobie będę żałował – to dopiero 2/22 w serii), niecelny rzut z odejścia Pawła Leończyka, strata Nikoli Radicevicia.