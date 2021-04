Piotr Renkiel: Uniknęliśmy grupy śmierci

Zostały już tylko tygodnie do wielkiego wydarzenia dla polskiej koszykówki 3x3. Reprezentacja Polski w austriackim Grazu (26-30.05) zagra kwalifikacje do igrzysk olimpijskich w Tokio. Piotr Renkiel, trener kadry, mówi o przygotowaniach do tej imprezy i aktualnej sytuacji w naszym zespole.