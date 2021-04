PGE Spójnia – od Threatta i Matczaka do Steele’a (oceny za playoff)

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

Oceniamy zespół ze Stargardu za serię ćwierćfinałową, przegraną 1:3 z Zastalem. Noty z przedziału 1-10. Podsumujemy w ten sposób występy wszystkich uczestników playoff.

Jay Threatt – 8

Prawdziwy boiskowy generał – nie dziwi transfer do francuskiego Pau-Orthez, bo Amerykanin, który przecież w tym sezonie pokazał, że nie potrzebuje wiele czasu do adaptacji, szybko może odmienić i uporządkować grę zespołu. Threatt dobrze kierował grą Spójni mimo że rywale cały czas go naciskali.

Co ważne, Jay do średnio 9 asyst dokładał także swoje trafienia w tym bardzo dobre 40% za 3 punkty. Threatt grał bardzo dużo , blisko 33 minuty co mecz, więc próba jest dość spora – atak Spójni bez niego na parkiecie był gorszy o prawie 20 punktów na 100 posiadań. Po drugiej stronie jest jednak obrona, a tam widać wyraźnie, że Threatt był problem – zespół w defensywie był lepszy bez niego na parkiecie, niż z nim.

Omari Gudul – 7