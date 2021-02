Obserwacje po Hiszpanii – było kilka zaskoczeń!

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

Pewny awans, więcej szaleństwa

Już przed meczem z Hiszpanami byliśmy pewni awansu do turnieju finałowego mistrzostw Europy 2022 więc Mike Taylor mógł pozwolić sobie na odrobinę ryzyka i hazardu. W pierwszej piątce na pozycji centra wyszedł na parkiet Aleksander Balcerowski.

Był to zaskakujący ruch, bo to Adam Hrycaniuk był zwykle etatowym “starterem” na pozycji środkowego w ostatnich meczach reprezentacji. Być może następuje to co nieuchronne i “Bestia” ustępuje miejsca młodszemu koledze – zresztą sygnałem jest także fakt, że nie będzie go w składzie na mecz z Rumunią.

Drugim dość nietypowym rozwiązaniem, przynajmniej dla mnie, była wspólna gra Michała Michalaka i Adama Waczyńskiego. Obaj zawodnicy mają dość podobny profil i żaden z nich nie odpowiada na brak w zespole Mateusza Ponitki.

Moje odczucie dość dobrze pokrywają się z liczbami, bo pierwszej połowie obaj panowie zagrali razem przez 3 minuty i 24 sekundy, a zespół w tym czasie stracił 5 punktów więcej niż rzucił. Trzeba przyznać, że to słaby wynik, szczególnie w tak krótkim czasie.