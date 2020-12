Najlepsi na półmetku: Groselle z MVP, nagrody dla Garbacza

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty i graj w Fantasy Lidze! >>

Rozpoczęta niedawno runda rewanżowa Energa Basket Ligi to idealny moment, by przyjrzeć się kandydatom do nagród za sezon regularny. Zdecydowaliśmy się przeanalizować sześć najważniejszych naszym zdaniem kategorii. Znalazł się zawodnik, który triumfował w dwóch z nich.

Najbardziej wartościowy gracz (MVP): Geoffrey Groselle

Jeszcze pod koniec listopada zapowiadało się, że wcale ta nagroda nie musi przypaść koszykarzowi Zastalu Enei Zielona Góra. Rewelacyjny sezon notował bowiem Justin Bibbins (18,5 pkt, 7 as., 40% za 3), a jego znakomite występy przekładały się na sukcesy Legii Warszawa. Niestety filigranowy rozgrywający w pierwszych dniach grudnia wyjechał do Francji i popsuł całą zabawę.