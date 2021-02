MVP, MVP, MVP!

Transfer Krzysztofa Sulimy z Włocławka do Zielonej Góry jest przykrym, ale dość rozsądnym ruchem ze strony Anwilu. Jednocześnie raczej nie oznacza on zasadniczej zmiany w Zastalu, Polak raczej uzupełni skład drużyny Żana Tabaka, poprawiając sytuację paszportową, co ułatwi dalsze ruchy.