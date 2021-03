Michał Sokołowski: Chciałbym zostać za granicą

Co trener Śląska, Oliver Vidin, myśli o taktyce Trefla w pierwszym meczu serii ćwierćfinałowej? Co teraz szybko musi policzyć Marcin Stefański? Dlaczego PGE Spójnia w pewnym momencie padła, a Zastal jej bezpowrotnie odjechał? Początek playoff to idealny moment na gorące wydanie rubryki Stingera o PLK (i nie tylko).