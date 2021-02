Michał Gabiński: Szpilka, ale z klasą

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

Pamela Wrona: Gdyby nie koszykówka, byłbyś dziennikarzem?

Michał Gabiński: Studiowałem dokładnie „public relations”, czyli relacje międzyludzkie, ale rzeczywiście na kierunku dziennikarstwo. Był to kierunek interdyscyplinarny, który łączył się z wiedzą o świecie i nie koncentrował się na jednym aspekcie. Sprowadzał się do tego, aby być dobrym PR-owcem, dziennikarzem – trzeba było dobrze posługiwać się językiem polskim, mówić poprawnie, składnie i posiadać dużą wiedzę o świecie.

Co cię najbardziej w tym kręci?

Kontakt z ludźmi. Poznaje się dużo ciekawych osób, a dzięki temu człowiek jest bardziej otwarty na to, co go otacza. Poznaje się inny punkt widzenia, inne spojrzenie na świat. To jest fascynujące. Niby wszyscy jesteśmy tacy sami. A jak każdy z nas, teoretycznie te same rzeczy postrzega się na swój sposób.

Wiązałeś swoją przyszłość z tym zawodem?