Matthias Zollner: Brakowało równego składu

Wojciech Malinowski: GTK Gliwice zakończyło rozgrywki na 12. miejscu, z bilansem 11 zwycięstw i 19 przegranych. Co zadecydowało o tym, że nie udało się wywalczyć awansu do play off, który według dobiegających informacji, był celem zespołu na obecny sezon?

Matthias Zollner: Gdy zacząłem latem ubiegłego roku współpracę z GTK , to rzeczywiście naszym celem było miejsce w najlepszej ósemce rozgrywek. Tego nie udało nam się dokonać, a powodów takiej sytuacji można wymienić wiele.

Na pewno wszyscy, na czele z prezesem klubu i mną, oczekiwaliśmy wywalczenia nie tylko większej liczby wygranych, ale także, tu mogę mówić przynajmniej za siebie, zaprezentowania lepszej jakościowo koszykówki. Niestety tak się nie stało.

Gdy podpisał Pan latem ubiegłego roku kontrakt w Gliwicach, to poinformowano, że umowa obowiązywać będzie przez 2 lata. Czy w tym kontrakcie były lub są zawarte jakieś klauzule w związku z miejscem klubu na koniec obecnego sezonu, pierwszego dla Pana w roli trenera GTK?

Mam nadzieję, że Pan to zrozumie, ale nie będę się wypowiadał publicznie o zapisach mojego kontraktu. Do tego na tego typu rozmowy jest jeszcze bardzo wcześnie – dwa dni temu rozegraliśmy ostatnie spotkanie w lidze (rozmowa odbyła się we wtorek – red.), wszyscy zatem potrzebujemy trochę czasu na przeanalizowanie wydarzeń z ostatnich tygodni i miesięcy.

Myślę, że dopiero potem dojdzie do mojej rozmowy z prezesem klubu i niezależnie, czy coś się w tej kwestii wydarzy, czy też nie, to zapewne o tym poinformujemy.

Czy Pana zdaniem był jakiś jeden konkretny moment, być może transfer albo kontuzja, który w Pana opinii zadecydował o tym, że wypadliście z walki o czołową ósemkę? Zaczęliście przecież sezon od bilansu 6-4.