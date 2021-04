Mateusz Szlachetka idzie w górę – zmiana pomogła

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

Średnio 8 punktów zdobywanych w trakcie 21 minut spędzanych na parkiecie w meczach półfinałowych z Zastalem i sporo momentów dobrej gry po obu stronach parkietu – Mateusz Szlachetka już po kilku miesiącach pobytu w Śląsku Wrocław pokazał, że może być wartościową częścią rotacji czołowego zespołu w Polsce.

– Już przed sezonem chcieliśmy go pozyskać, jednak zespół z Gliwic deklarował wtedy, że wokół Szlachetki i Gołębiowskiego będą budować drużynę i obaj będą grać dużo minut. Tak jednak w przypadku Mateusza nie było, głównie siedział na ławce i dostawał niewiele minut. Po meczu w Gliwicach (31.10 – red.) prezes Michał Lizak spytał się mnie, czy nadal widzę Mateusza w składzie, gdyż być może GTK go puści. Odpowiedziałem, że wciąż go chcę, a tak w ogóle, to najlepiej niech wróci z nami autokarem do Wrocławia, żeby tylko nikt się nie rozmyślił – opowiada nam trener Śląska Oliver Vidin.

Kluczowy atut