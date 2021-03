Maciej Lampe: Nie mam nic do stracenia

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

Wojciech Malinowski: W związku z twoim przyjściem do Kinga, a także po innych transferach, szczeciński klub jest uważany za jednego z faworytów do medali. Ostatnio jednak przegraliście ze Startem i Treflem. Co jeszcze nie działa w zespole tak, jak powinno?

Maciej Lampe: Z mojej perspektywy wyglądało to tak, że szczególnie w końcówkach graliśmy bezsensowną, szaloną koszykówkę. Cały czas musimy pracować nad swoją tożsamością, to jest kluczowe. W tym momencie nie mamy swojego rytmu, czasami też nie wiemy, do kogo i na kogo powinniśmy grać.

Nawet w pierwszej połowie w niedzielę nie graliśmy dobrze. Moim zdaniem z Lublinem powinniśmy wygrać dwudziestoma, a z Treflem trzydziestoma punktami – jak już odskakujemy rywalowi, to nie mamy jednak charakteru i umysłu, by to pociągnąć dalej.

A druga część w naszym wykonaniu ostatnio wyglądała po prostu bezsensownie. Ja muszę oczywiście wziąć za to sporo odpowiedzialności, gdyż w meczach, w których zagrałem, to nie miałem dobrej skuteczności.

Nie wiem w tym momencie, czemu tak się dzieje – na treningach wygląda to inaczej, lepiej. Na pewno będziemy się starali jak najszybciej to zmienić i grać lepszą koszykówkę. Ostatnia porażka bardzo nas boli.

W innych meczach PLK, które widziałem, to też one niestety wyglądały podobnie. W ich końcówkach działy się dziwne rzeczy, mnóstwo strat, brak kontroli. To się bardzo mocno rzuca w oczy, gdy porównamy grę do lepszych lig w Europie.

W meczu z Sopotem zdobyłeś 19 punktów w 1. połowie i tylko 2 po przerwie. Z czego to wynikało? Pamiętam, że popełniłeś w 3 kwarcie kilka fauli. Czy jest to coś, co drużyny przeciwne będą starały się na tobie wymuszać?