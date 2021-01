Maciej Guzik: Spiker ma lepiej niż VIP

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty i wygrywaj nagrody w Fantasy Lidze! >>

Pamela Wrona: „Życie jest krótkie. Graj twardo!” – taka dewiza była z panem przez koszykarską karierę?

Maciej Guzik: Rzeczywiście, na początku mojej przygody ze sportem to hasło się przewijało. Jestem wychowankiem klubu sportowego Baildon Katowice, który już nie istnieje. Natomiast jestem bardziej kojarzony z Zagłębiem Sosnowiec lat 90-tych, kiedy graliśmy w ekstraklasie.

Jeśli mowa o mojej koszykarskiej perspektywie (z ang. „Life is short, play hard”), to z upływem czasu wydaje się, że była to jedyna droga, by w jakiś sposób zaistnieć na tym najwyższym poziomie. Potwierdzam, że te słowa mi wówczas towarzyszyły.

Maciej Guzik równa się kontrowersyjny zawodnik?

Na poziomie ekstraklasy byłem tak zwanym „zadaniowcem”. Zazwyczaj chodziło o wytyczne, jakie trener nakreślał w kontekście danego meczu, głównie w kontekście zadań dotyczących obrony kluczowych zawodników drużyn przeciwnych. Byli gracze nastawieni na zdobywanie punktów, ale byli i tacy, którzy byli nastawieni na „uprzykrzanie” życia przeciwnikom.

Jeśli zawodnik, którego kryłem rzucał przykładowo dwadzieścia punktów na mecz, moim celem było, żeby „nie wyszedł” z dziesięciu i tak dalej. Byłem obrońcą, nominalną „dwójką” i takie było moje zadanie – w pierwszej kolejności obrona, dopiero później zdobywanie punktów w ataku.

Wyróżniał się pan w obronie, ale ubarwiał pan ligowe występy oryginalnymi fryzurami.