Maciej Dudzik: Zawodnicy muszą uwierzyć

Pamela Wrona: Czy koszykówkę można mieć zapisaną w genach?

Maciej Dudzik: Sądzę, że w pewnym sensie tak. Całe moje młodzieńcze życie spędziłem z ojcem w hali sportowej. Obozy letnie i zimowe kilka razy w roku, nie tylko ze swoim rocznikiem, ale i z seniorami – w ramach wakacji, natomiast cały czas obcowałem z koszykówką. Odkąd pamiętam, zawsze mówiłem, że będę trenerem – i jak mówiłem, tak cały czas do tego dążę.

Można powiedzieć, że wszedłeś w jego buty i to on wskazał Ci drogę. Wobec tego, jakie obrazy przychodzą do głowy właśnie z tych pierwszych kroków?