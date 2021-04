Łukasz Koszarek: Zapaśnicy w cenie

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

Po dwóch meczach w obu seriach półfinałowych rządzą faworyci – Zastal prowadzi 2:0 ze Śląskiem, a Stal w takim samym stosunku jest lepsza od Legii. Drugie spotkania faworyci wygrali też łatwiej niż pierwsze mecze – to jednak nie mogło dziwić. Rozgrywane były one po zaledwie 24 godzinach przerwy i wtedy ma duże znaczenie, jak wysoką klasę prezentują twoi rezerwowi.

Jakie słowo przewijało się w dotychczasowych meczach najczęściej? To niewątpliwie „fizyczność”.

Zacząłem się zastanawiać, co to dokładnie oznacza, wykręciłem numer kierunkowy do „bańki” i usłyszałem, że…

– Gdy wysoki zawodnik ma dostać piłkę, to poprzedzają to nawet 3 „bumpy” i my jako zawodnicy obwodowi, także nie jesteśmy z nich zwolnieni. Wszystko odbywa się na kontakcie. W naszej serii ze Śląskiem może nie ma tyle talentu na parkiecie co w meczach ligi VTB, ale intensywność jest większa, niż mieliśmy tam w niektórych spotkaniach – tłumaczy Łukasz Koszarek, kapitan Zastalu.

Słuchając wypowiedzi trenerów i zawodników, przynajmniej z pary zielonogórsko-wrocławskiej można wywnioskować, że oglądamy bańkę zapaśniczą, a nie koszykarską.