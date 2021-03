Łukasz Koszarek: Nie masz rzutu, to nie grasz

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

Wojciech Malinowski: Liczyłem, że porozmawiamy jeszcze w poniedziałek wieczorem, ale napisałeś, że wcześnie idziesz spać. Tak mocno mecz z Parmą Perm dał się we znaki?

Łukasz Koszarek: W tym wieku każde duże minuty, szczególnie na takim poziomie, jak liga VTB, to mocno się odczuwa. Dodatkowo my przecież gramy bardzo intensywnie, bronimy na całym boisku – to wszystko kosztuje. Ranna pobudka też nie jest łatwa, ale robię to wszystko z miłości do koszykówki i trochę bólu musi być.

Czy po tylu latach gry zasypiasz od razu, zwłaszcza po tak dobrych meczach w swoim wykonaniu? Czy jednak adrenalina nawet z ciebie musi zejść?

Trochę rzeczywiście jej zostaje, czy to po meczach w polskiej lidze, w VTB, czy też w kadrze. Nie jest zatem łatwo, szczególnieszczególnie że już przed meczem adrenalina buzuje, a w jego trakcie robi się wszystko, by zakończył się on zwycięstwem mojego zespołu.

W telewizji mecz z Parmą Perm wyglądał na niezłą koszykarską rzeźnię. Jak było na parkiecie?