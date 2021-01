Łotewska szkoła snajperów – wciąż mocna w Polsce

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty i wygrywaj nagrody w Fantasy Lidze! >>

Przed laty polskie kosze seryjnie dziurawili Roberts Stelmahers i Ainars Bagatskis, teraz czynią to wspomniany Laksa, a także Janis Berzins i Rolands Freimanis z Enei Zastalu Zielona Góra.

Łotewska szkoła strzelców ma się zatem bardzo dobrze, a jej efekty widać również za oceanem – Kristaps Porzingis jest jednym z najlepiej rzucających środkowych w NBA, a Davisa Bertansa z Washington Wizards należy brać poważnie w rozważaniach kandydatur na najlepszego strzelca dystansowego na świecie.

Rosną również ich następcy, a jednym z nich jest choćby 17-letni Freds Bagatskis, który reprezentuje kolejne pokolenie tej rodziny, a w swojej kategorii wiekowej uznawany jest za jednego z najlepszych strzelców z dystansu.

Freds Bagatskis ('03) was lights out from behind the arc in today's #ANGT game vs Unicaja, but he's been considered as a special shooter since his u16 days. According to @InStatBasket he made 40% of his jumpers over last 10 games. https://t.co/tUBHITsxoD pic.twitter.com/suQUl5NqfO

— Stanisław Woźniak (@stanio2002) December 27, 2020