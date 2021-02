Lester Medford: W Legii odetchnąłem

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

Wojciech Malinowski: Jak do tego doszło, że zmieniłeś Lublin na Warszawę, przenosząc się do zespołu z tej samej ligi? Zależało ci na tym, by nie zmieniać kraju w trakcie rozgrywek?

Lester Medford: To na pewno pomaga, cała podróż zajęła mi dwie i pół godziny samochodem, to znaczne ułatwienie w porównaniu do spakowania wszystkiego, podróży samolotem i przenosin do innego kraju.

Razem z żoną czujemy się w Polsce dobrze. Podoba mi się też styl, w którym gra Legia, szczególnie to, czego trener oczekuje od zawodników obwodowych. To był dla mnie dobry ruch.

Co zatem nie zadziałało w Lublinie?

(po chwili ciszy) Nie chciałbym za dużo o tym mówić. Mogę tylko powiedzieć, że po przyjściu do Legii odetchnąłem. Klub jest bardzo profesjonalny, trener też doskonale zna się na swojej pracy, co bardzo potem ułatwia zawodnikom pokazywanie się z jak najlepszej strony.

Czy odczuwałeś, że twoja pozycja w Starcie zmieniła się, gdy już po rozpoczęciu sezonu do zespołu dołączył Kamil Łączyński?