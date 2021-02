Lee Moore – człowiek orkiestra podbija PLK

– Jeśli Czarni awansują do PLK, na pewno będę chciał zostać w Słupsku. To byłby najlepszy moment i najlepsza opcja dla mnie – mówi Adrian Kordalski, kapitan pierwszoligowej drużyny ze Słupska. Wyjaśnia, jak to jest z jego chęciami gry w ekstraklasie, rosnącą pewnością siebie, ale i dalszą pracą, choćby nad rzutem z dystansu.